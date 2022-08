Contest “Scatta Velletri”: immortalare angoli di città con la nuova iniziativa di Memoria ‘900

Inizieranno il 1 settembre le iscrizioni al contest “Scatta Velletri”, promosso dall’Associazione Culturale Memoria ’900. Una nuova iniziativa – gratuita, aperta a tuti e di semplice partecipazione – per riscoprire il territorio in maniera artistica, tramite delle foto, e riflettere sui cambiamenti e le trasformazioni anche visive della nostra città.

Ha detto il vice-presidente di Memoria ’900

“Questa idea”, ha detto il vice-presidente di Memoria ’900, Rocco Della Corte, fra gli artefici del progetto, “era in cantiere da tempo e nasce da frasi che spesso riecheggiano fra i cittadini. Molto spesso, infatti, osservando con occhi diversi uno scorcio della nostra città, un luogo restaurato e riconsegnato alla gente, un posto che non avevamo mai visto pur avendolo sotto il naso, ci viene da esclamare ‘Non sembra neanche Velletri!’. Stesso discorso”, ha proseguito, “per la seconda traccia: Velletri è o non è un paese per giovani? Una domanda che probabilmente non ha una risposta univoca, e attraverso le immagini potremmo riflettere anche su questo”.

“Raccoglieremo”, ha concluso il vice-presidente, “le immagini fino a fine ottobre, poi una giuria composta da fotografi ed esperti di fotografia selezionerà le dieci migliori per ognuna delle due sezioni e alla fine l’intenzione è quella di creare un catalogo di questa prima edizione ed esporle in una piccola mostra. Iniziative come queste vogliono far crescere un senso di appartenenza al territorio con una venatura artistica”.

Il regolamento integrale del contest

Il regolamento integrale del contest è pubblicato sul sito www.memoria900.eu. Le tematiche dalle quali farsi ispirare per le foto, come detto, sono due: “Non sembra neanche Velletri” e “Ma è un paese per giovani?”. Le “tracce” sono naturalmente degli spunti di riflessione e non devono rappresentare un ostacolo rigido all’invio delle foto. Ogni partecipante può scegliere una sola tematica e partecipare con una sola foto al contest. Il contest è aperto anche ai minori, previa autorizzazione scritta dei genitori. La partecipazione è semplicissima: si può scattare una foto di buona qualità, col cellulare o con una macchinetta, e inviarla all’email ufficiostampa@memoria900.eu indicando nome e cognome, luogo dove è stata scattata la foto, tema di riferimento tra i due proposti, descrizione di due o tre righe. Se il partecipante è un minore, va inviata una liberatoria firmata dai genitori. Le foto saranno ricevute dal 1 settembre al 31 ottobre. La partecipazione è gratuita.