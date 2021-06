A Bolsena un week end tra profumi e colori con la Mostra mercato Festa delle Ortensie

La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per appassionati ed espositori, anche a livello internazionale, si terrà, come sempre, nel periodo di massima fioritura delle piante: un’esplosione di colori dal bianco, al rosa e all’azzurro, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, riempirà di straordinaria suggestione le rive del lago di Bolsena.

La mostra mercato Festa delle Ortensie, organizzata dal Comune di Bolsena e dall’associazione Amici delle Ortensie guidata dal presidente Mauro Di Sorte, nasce con l’obiettivo di valorizzare e divulgare la conoscenza di questi splendidi fiori conosciuti anche come “hydrangee”, poiché ricondotti, per similitudine, ad una terrificante figura mitologica: Hydra dai capelli ricci a forma di serpente che assomigliano alle asperità presenti sopra la capsula contenente i semi di questa pianta.

Quest’anno, per l’edizione numero 23, visto il successo delle precedenti, è previsto un giorno in più.

