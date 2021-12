Canino, Pane e olio… Aspettando Babbo Natale: l’11 e il 12 dicembre

Il Natale a Canino è una cosa seria, è per questa ragione che le feste non si fermano mai. L’11 e il 12 dicembre 2021 ci sarà “Pane e olio… Aspettando Babbo Natale”. Pochi giorni son passati dalla fine della sagra che già si ricomincia, i caninesi sono dei veri professionisti del divertimento!

Dall’olio extravergine di oliva DOP

Dall’olio extravergine di oliva DOP Canino agli altri prodotti tipici del luogo sarà una festa, golosa, ma solo nei cantinoni, negli oleifici e in tutti i luoghi al chiuso previsti!

Non mancheranno laboratori didattici e visite guidate per valorizzare il patrimonio culturale.

Nel pomeriggio dell’11 sarà possibile visitare il Museo della Ricerca Archeologica di Vulci, nel complesso dell’ex Convento del San Francesco, accompagnati da guide locali. Negli spazi del museo verrà allestito, a cura della Cooperativa “Le Ali”, il laboratorio storico-didattico sulla cosmesi: i partecipanti porteranno a casa un barattolino di vetro con un balsamo profumato con base di cera d’api e olio d’oliva, tutto preparato sul momento.

La sera sarà possibile cenare nei caratteristici “Cantinoni”, locali che aprono a Canino solo in occasione di particolari feste e che offrono menù con piatti ed ingredienti tipici della tradizione.

La giornata del 12 vedrà sempre aperti i cantinoni.

Nella Piazza Mazzini verrà allestito il villaggio di Babbo Natale: gonfiabili per bambini e adulti, laboratorio per scrivere la letterina a Babbo Natale, musica, animazione, zucchero filato, giochi e gadget per tutti i partecipanti. Il villaggio sarà aperto dalle 15 fino all’ora di cena.

Sempre durante la mattina è prevista la visita guidata del centro storico e dei luoghi culturalmente rilevanti: la Cappella in cui è seppellito Luciano Bonaparte assieme ai familiari, il Teatro Comunale, il Complesso quattrocentesco del San Francesco.

Per tutta la giornata del 12 saranno aperti i “Cantinoni” con i loro menù tipici.

Insomma, un programma da urlo!

Programma

11 Dicembre

16:00 Inaugurazione mostra ex libris “Napoleon 2021” e Manifesti Dante 2021, Teatro Comunale, a cura dell’Associazione culturale Luciano Bonaparte Principe di Canino- Canino 2008

16:00 Atelier sulla cosmesi antica. Laboratorio didattico. A cura della coop “Le Ali”. Museo della Ricerca Archeologica, San Francesco

16:30 Presentazione del libro di Bianca Tragni “Re Gioacchino Murat”, Teatro comunale, a cura dell’Associazione culturale Luciano Bonaparte Principe di Canino- Canino 2008

16:30 Visita guidata. Museo della Ricerca Archeologica, San Francesco

12 Dicembre

10:00 Gara di Mountain Bike “11ª XCO dell’Olivo”. G.C. Canino ASD

Torneo presso il Circolo Bocciofilo

10:30 Visita guidata del Centro Storico con la coop “Le Ali”. Partecipazione gratuita. Partenza dalla fontana del Vignola in Piazza De Andreis

15:00 Il Villaggio di Babbo Natale. Gonfiabili, laboratori, spettacoli e tanti regalini per tutti, Piazza Mazzini

16:30 Presentazione del libro di Giuseppe Nunziati “Re Gioacchino Murat”, Teatro comunale, a cura dell’Associazione culturale Luciano Bonaparte Principe di Canino- Canino 2008

Nei giorni dell’11 e 12 dicembre sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione nei caratteristici Cantinoni.Tutti gli eventi si terranno nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid. Per gli eventi al chiuso sarà necessario esibire il green pass.