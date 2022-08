Coccia, Unione Popolare: “Riprendiamoci dalle multinazionali il surplus”

Quando non si sapeva che il governo dei migliori, che in un momento di autocoscienza di scopriva non tale, Rifondazione raccoglieva le firme contro il caro bollette, non c’era ancora la guerra e i rincari avevano già raggiunto il 40% in più. Oggi che il tema è scoppiato in tutta la sua drammaticità ci si chiede cosa fare. Cosa fare? Cosa hanno fatto la SPAGNA e la FRANCIA? Hanno messo un tetto, il surplus a carico dello Stato, quello stato smemorato che prima fa i guai e poi lo vuole dai cittadini.

RdC

La Santanchè, che probabilmente spende al giorno per il suo estetista quanto una persona prende al mese col reddito di cittadinanza, dice: “togliamo il reddito e diamolo alle imprese!” Noi diciamo: si ponga un tetto e il rimanente lo paghi il Governo. Riprendiamoci dalle multinazionali il surplus. Ma diciamo anche che LUCE, ACQUA, GAS sono beni essenziali, senza i quali la vita è impossibile. Beni Strategici e come tali non PRIVATIZZABILI. E quando parliamo di imprese, ma anche di Beni Comuni, non dimentichiamo che anche i Teatri lo sono. Senza interventi pubblici non potranno sopravvivere e senza di loro la nostra vita si impoverirebbe ancora di più.



