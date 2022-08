Granato, Unione Popolare: “L’Italia non è un paese per giovani”

102.000 studenti hanno abbandonato la scuola nell’ultimo anno.

Più di 100.000 giovani e adolescenti soffrono di Sindrome di Hikikomori e vivono sepolti vivi in casa o nella propria stanza.

3 studenti sono morti di Alternanza Scuola-Lavoro nel solo 2022.

I giovani di età compresa fra i 20 e i 24 anni guadagnano, in media, meno di 15.000 euro lordi l’anno.

La metà rispetto agli over-55.

Un Paese in cui i giovani cominciano a esistere sulle bocche dei politici quando comincia la campagna elettorale e spariscono il secondo dopo la chiusura dei seggi non è un Paese per giovani.

Raccontami la tua esperienza, prendiamo voce, spazio. Diventiamo protagonisti. Non lasciamo che governino sulle nostre teste.



