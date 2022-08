Collot: ” Non è più possibile sopportare il greenwashing e il finto ecologismo”

Anche oggi notizie di gravi danni per colpa del maltempo nel centro-nord del paese, mentre al sud, dove pochi giorni fa le piogge torrenziali hanno allagato Sicilia e Calabria, si torna sopra i 40 gradi. In Toscana una tromba d’aria ha provocato persino due morti e un centinaio di sfollati tra Massa e Carrara. Esprimiamo solidarietà e vicinanza a chi è stato vittima dell’accaduto e non possiamo che pretendere un intervento immediato delle istituzioni.

No al greenwashing

Non è più possibile sopportare il greenwashing e finto ecologismo di investimenti utili solo a gonfiare i profitti. Mentre a noi chiedono sacrifici per ridurre i consumi di gas per continuare la guerra per procura in Ucraina, i progetti padronali ottengono tutte le deroghe del caso, così come per molti finanziamenti del PNRR… una logica malsana, inaccettabile e da ribaltare, a partire dal recupero degli extraprofitti delle aziende dell’energia per pagare, qui e ora, una reale transizione ecologica!



