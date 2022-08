Muscarà: “Diamo una mano a raccoglier le firme, la democrazia è partecipazione”

Il palazzo romano si è blindato. La torta è piccola e le fette devono andar sempre gli stessi partiti a quelli che hanno già governato che ci hanno portato in una guerra, che hanno appena regalato altri 7 miliardi in armi che non vedono il futuro delle famiglie dei monoreddito dei figli che vanno all’estero perchè l’Italia rifiuta i giovani.

Complicato

E stato complicato per le nuove proposte farsi spazio e raccogliere le firme in agosto (abile mossa dei seduti romani e del presidente della repubblica) hanno blindato il palazzo e congelato tutto per 5 anni Ma qualcuno ce la sta facendo. Diamo una mano a raccoglier le firme; la democrazia è partecipazione.



var url333727 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=333727”;

var snippet333727 = httpGetSync(url333727);

document.write(snippet333727);