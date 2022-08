Elezioni, Presutto (Impegno civico): “Ora è ufficiale nel partito di Conte ci sono Contiani che contano più degli altri”

“Noi di Impegno Civico già lo sapevamo, ma ora tutti scopriranno che nel partito di Conte, un organismo politico fortemente padronale e verticistico, ci sono Contiani che contano più degli altri. Ormai è assodato che Conte abbia creato le condizioni per far cadere il Governo e sciogliere il Parlamento, favorendo di fatto le destre di Meloni, Berlusconi e Salvini, anche e soprattutto per far eleggere in Parlamento sé stesso e pochi intimi, a discapito degli interessi dei cittadini e dell’Italia.

Assurdo, ma purtroppo vero, ieri è arrivata la conferma, con la nuova regola delle parlamentarie spuntata all’improvviso, che consentirà a Conte di privilegiare la sua candidatura e quella di 12 deputati e 6 senatori, i nuovi elevati!

Il suo progetto lo avevamo ben chiaro

Il suo progetto lo avevamo ben chiaro, lo stava costruendo da mesi, e per ottenerlo sapevamo che avrebbe messo in discussione addirittura la stabilità politica del Paese, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia dal secondo dopoguerra. Pandemia, crisi geopolitica mondiale, conflitto Russia Ucraina in atto e la crescente tensione politica ed economica tra Cina e Stati Uniti non lo hanno fermato. Molto di più hanno contato i sondaggi che lo davano in costante calo!

Mettere in discussione la stabilità economica di un Paese e la sua politica estera per egoismi personali è un atto irresponsabile e pericoloso ed è stato commesso da colui che si definiva l’avvocato del popolo.

In questo ultimo anno

In questo ultimo anno abbiamo provato invano ad avvisare Beppe Grillo, nella sua qualità di Garante, di quanto stesse accadendo nel soggetto politico fondato da lui e da Gianroberto Casaleggio, della costante e scientifica distruzione di tutti i principi fondanti, e la trasformazione di esso in un partito verticistico, lontano anni luce dalla democrazia partecipata dal basso da lui fortemente voluta.

Di fronte all’ennesima violazione del principio di territorialità e ai nuovi privilegi di pochi per volontà del Capo, l’Elevato resterà in silenzio o farà valere il suo ruolo di Garante ed interprete autentico dello Statuto? Staremo a vedere”. Lo afferma il Senatore Vincenzo PRESUTTO, Vicepresidente vicario di Insieme per il Futuro – Impegno Civico per Luigi Di Maio.