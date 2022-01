Collot (PaP): “Nasce il comitato Emilio libero”

Lo scorso 6 gennaio è nato il “Comitato Emilio libero”, per monitorare la situazione di Emilio Scalzo. Da più di un mese l’attivista NoTav è detenuto nel carcere di Aix en Provence, dopo l’accoglimento da parte del tribunale di Torino dell’estradizione, in seguito a un mandato d’arresto europeo. È il primo caso di estradizione come misura preventiva, a dimostrazione della repressione usata contro chi lotta in Val di Susa.

Devastazione ambientale

La lotta NoTav è infatti il simbolo e la pratica giornaliera di chi da decenni ormai non si piega alle logiche della devastazione ambientale e delle grandi opere utili solo alla speculazione e al profitto. Una lotta che però non si ferma qui, ma parla di una società diversa e più giusta. Del resto, Emilio è stato arrestato per una manifestazione in solidarietà ai migranti, contro il chiudersi della gabbia europea.



