Giovanardi e la nostalgia della Prima Repubblica: “I partiti ormai servono solo a fare demagogia”

Carlo Giovanardi è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla situazione politica

“La cosa positiva è come l’Italia sta affrontando il covid –ha affermato Giovanardi-. Dopo le scivolate iniziali terribili del governo Conte, abbiamo recuperato con il governo Draghi, con un meccanismo che ha convinto il 90% degli italiani a vaccinarsi e ci fa sperare di uscire da questo tunnel. La cosa negativa è che purtroppo, dopo la caduta della prima Repubblica, le cose da un punto di vista della relazione partiti-cittadini vanno sempre peggio. I partiti ormai servono solo a fare demagogia e da 20 anni al governo ci vanno presidenti del Consiglio che non hanno mai visto il Parlamento in vita loro: Prodi, Berlusconi, Renzi, Conte, Draghi. E’ l’unico Paese al mondo a cui c’è questa frattura”.

Fonte: Radio Cusano Campus