Scotto: “Italia viva alleato fedele di Lega e Fi contro i più deboli”

Niente da fare.

La destra si riconosce da queste piccole cose.

I poveri non li sopportano proprio.

Anche un timido approccio redistribuivo, un contributo di solidarietà sui redditi oltre i 75000 euro per evitare il rincaro bollette, viene bocciato perché evidentemente troppo di sinistra.

Persino se a proporla è Mario Draghi, non proprio un bolscevico

Ovviamente anche stavolta Lega e Forza Italia hanno trovato sulla loro strada un alleato fedele: Italia Viva.

Non so quanti indizi fanno una prova.

Ma a me sembra chiarissimo a quale lato del campo politico i renziani guardino.

E forse è arrivato il momento in tutto il centrosinistra si tiri una riga definitiva.

Noi lo abbiamo già fatto da tempo.



