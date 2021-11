Super Green pass, Oddati (PD): “Se c’è una gradazione di colore più intenso è chiaro che le misure saranno più stringenti”

Nicola Oddati, componente della segreteria del Pd, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul super Green pass

“I numeri purtroppo in crescita indirizzano verso un rafforzamento delle misure, non è detto che questo sia rigidissimo. Si va verso un maggiore controllo, questo è inevitabile, soprattutto nelle aree di maggiore diffusione. Se c’è una gradazione di colore più intenso è chiaro che le misure saranno più stringenti e i controlli più rigidi. Non siamo ancora ad un livello di allerta, grazie alle vaccinazioni, però è evidente che dobbiamo stare attenti perché c’è ancora una percentuale di non vaccinati e bisogna fare le terze dosi. Con il vaccino oggettivamente il virus ha perso forza, produce meno ricoveri e meno decessi, il vero tema è convincere la popolazione non vaccinata a vaccinarsi. Il problema vero è che dobbiamo far capire che la libertà di vaccinarsi confligge con la libertà di non ammalarsi. Per ora il Green pass ha funzionato, si può rafforzare, bisogna organizzare i controlli, ma anche convincere le persone a fare una scelta di civiltà. Se la situazione dovesse peggiorare di molto io sarei per un lockdown solo per i non vaccinati.

Sulle manifestazioni dei no Green pass

“E’ complicato incidere sul diritto di protesta. Se lo fai una volta rischi di creare una lesione delle libertà costituzionali. Alcune cose fondamentali della nostra Costituzione non vanno toccate. Detto questo, sulle regole dobbiamo essere intransigenti e inflessibili”.

Fonte: Radio Cusano Campus