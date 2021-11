Quanto sa Internet di me?

Internet sa praticamente tutto di te, e per Internet intendiamo Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon e Microsoft, per nominarne solo alcuni. Ormai la maggior parte delle persone è almeno parzialmente consapevole di quanto siano preziosi i nostri dati per questi colossi del web. Eppure, la portata di ciò che sono in grado di raccogliere è piuttosto sconcertante, come mostra questa infografica completa sull’argomento.

Facebook è particolarmente avido, e non sorprende nessuno. Secondo https://it.vpnwelt.com/ , stanno “raccogliendo informazioni sul tuo lavoro, il livello di reddito, la razza, la religione, le opinioni politiche, e gli annunci che clicchi in aggiunta ai punti di dati più comunemente raccolti come il tuo numero di telefono, indirizzo email, posizione e il tipo di dispositivi che usi”. Ma come fanno a sapere tutto questo? E come possiamo proteggere i nostri dati e noi stessi online?

Accettiamo i termini nelle politiche sulla privacy

Uno dei modi in cui i nostri dati cadono nelle mani delle grandi aziende è perché li diamo via quando accettiamo le politiche sulla privacy. Questi ragazzacci sono specificamente progettati per disorientare e ingannare. Seriamente, abbiamo scritto un intero articolo su questo. La politica sulla privacy di Google richiede 30 minuti per essere letta, e quella di Airbnb è formulata in modo così oscuro che può essere interpretata per significare qualsiasi cosa, proteggendo le loro pratiche di dati da qualsiasi causa legale che possa arrivare.

Alcuni dei peggiori colpevoli hanno fatto alcune mosse poco impressionanti verso la trasparenza. Eppure, nulla di concreto è emerso per chiarire esattamente quali informazioni si danno alle aziende il permesso di accedere e utilizzare.

La nostra attività è tracciata

La raccolta dei dati è un termine ampio che copre molte cose diverse. Può includere informazioni personali come il tuo indirizzo email, il numero di telefono, l’età e il sesso (vedi sopra). La tua attività su internet, comprese le pagine che visiti e anche quando le visiti, oltre alle tue conversazioni via e-mail, gli acquisti online, le informazioni mediche e persino i dettagli finanziari come i numeri delle carte di credito, sono tutti considerati in palio.

L’attività su internet tende ad essere tracciata in modo diverso e da varie entità rispetto ai dati personali. Un modo in cui l’attività viene tracciata è attraverso i fornitori di servizi internet o i cookie utilizzati dalla maggior parte dei siti web e dei servizi per registrare le abitudini online di un utente. Queste informazioni possono poi essere vendute a terzi e utilizzate per creare annunci iper-targettizzati – ecco perché ogni donna che si avvicina ai 30 anni è probabile che venga servita in modo aggressivo di video sui test di gravidanza, come se l’intera Internet stesse cercando di fare pressione su di loro per trasmettere la loro genetica. Anche le app e le estensioni del browser lo fanno.

Alcune informazioni vengono rubate

Infine, alcuni hacker rubano dati attraverso truffe di phishing e connessioni internet non sicure, tra gli altri metodi nefasti. Sono i cattivi più ovvi. Sebbene anche tutti gli altri stiano cercando di trarre profitto dai tuoi dati, lo fanno solo nei limiti della legge.

Cosa posso fare?

Ci sono alcune cose da fare:

com ti permette, nelle loro stesse parole, di “controllare se hai un account che è stato compromesso in una violazione dei dati”. Digita la tua email, e puoi vedere quali dei tuoi account sono stati esposti

Cambia le tue password per qualsiasi account compromesso e attiva l’autenticazione a due fattori (2FA)

Bloccare i tracker e i cookie con un software anti-tracker come Privacy Badger, un’estensione del browser che impara automaticamente a bloccare i tracker invisibili

Acquistare una buona VPN. Ci sono così tanti vantaggi, ma il principale in questo contesto è che quando usi una VPN, il tuo ISP non può vedere cosa stai facendo online. È il modo migliore per nascondere efficacemente la tua posizione reale e mascherare il tuo indirizzo IP, entrambi i quali possono essere utilizzati per identificarti online e indirizzarti con gli annunci. Ti proteggerà anche dall’hijacking della sessione e dagli hacker che cercano di rubare le tue informazioni personali attraverso il Wi-Fi pubblico non protetto.