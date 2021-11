Roma, Santori (Lega): “Mancano i fatti, giunta senza idee”

“Mancano i fatti, siamo di fronte a una Giunta senza idee, debole, che usa parole che ritornano così tante volte da smarrirne il significato: la parola “ambiente” torna 26 volte su 40 paginette totali, oltre 30 quella “innovazione”. Leggendo “sostenibilità” arriviamo a quota 25. Si pronunciano sostantivi astratti che rimangono tali, senza date che definiscano i tempi con certezza, senza una quantificazione delle risorse disponibili” lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori, commentando le linee programmatiche 2021-2026 del Sindaco Gualtieri contenute nella delibera al voto oggi in Aula Giulio Cesare.

A cominciare dalla sicurezza

“A cominciare dalla sicurezza, i cui problemi veri sono trascurati e parlando della quale si ignora completamente il ruolo della Polizia Locale, il Corpo al cui vertice è proprio il Sindaco ma che non è mai neppure nominata. Alla Polizia Locale è necessario restituire la giusta centralità nella tutela della sicurezza urbana e del rispetto delle leggi” conclude Santori, firmatario di un emendamento, insieme agli 8 totali presentati dalla Lega, finalizzato a impegnare con un Patto, Roma Capitale, la Città Metropolitana, la Regione Lazio e la Prefettura, a realizzare azioni sinergiche per il contrasto al degrado urbano e alle sacche di criminalità e illegalità da troppo tempo trascurate e presenti in diverse aree della città.