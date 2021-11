De Magistris: “Governare senza soldi…”

Al momento del nostro ingresso nel 2011, il debito del Comune di Napoli superava i tre miliardi di euro. Il Comune era sostanzialmente dissestato, il disavanzo impennava. Insomma, i conti erano fuori controllo, eppure nessuno controllava i conti. Chi aveva l’obbligo di impedire quel disastro non lo ha impedito.

La città in ginocchio, i rifiuti sommergevano la città. Abbiamo lavorato subito per provare a mettere in sesto l’ente da un punto di vista economico-finanziario. Le leggi e i provvedimenti dei vari Governi con cui abbiamo lavorato non hanno mai prodotto nulla di rilevante, qualche volta qualche pannicello caldo, il più delle volte silenzi, oppure ostacoli.

In ordine Governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni (il migliore), Conte 1, Conte 2 (con Manfredi Ministro), Draghi. In dieci anni tagli enormi ai Comuni, circa 2 miliardi tolti a quello di Napoli. Soldi dovuti, non certo norme ad hoc.

La legge sul pre-dissesto è servita a mettere in terapia intensiva i Comuni, non farli morire, ma tenerli sempre attaccati all’ossigeno.

Impossibilità di assumere, di fare mutui ed investimenti

Trasformato poi le regole dei bilanci da competenza a cassa per metterci ancora di più in difficoltà, e come se nulla fosse ispezioni e, a differenza del passato, controlli asfissianti quasi quotidiani. Eppure, non abbiamo mai mollato. Ci siamo anche andati a prendere risorse europee e nazionali, e voglio ricordare che Napoli con la nostra amministrazione era prima per capacità di spesa dei fondi pubblici, dalla programmazione alla rendicontazione, con pochissimo personale, ma competente e motivato, con le indennità più basse d’Italia (non i 13.000 euro(!!!!!!), ben oltre il triplo, che pare verrà attribuita al sindaco Manfredi.

Non abbiamo licenziato nessuno, anzi abbiamo assunto facendoci autorizzare di volta in volta dagli organi di controllo. Abbiamo messo in sicurezza tutte le aziende riconducibili al Comune, orgogliosamente pubbliche, ridotto di molto il disavanzo, che avremmo annullato se il Governo non avesse cambiato le regole di gioco con partita in corso (norme su pre-dissesto e bilancio di cassa). Abbiamo addirittura abbassato il debito storico che risale alle due gestioni commissariali statali: il dopo-terremoto e l’emergenza rifiuti. Abbiamo fatto molte manifestazioni contro il debito ingiusto, creato l’osservatorio sul debito presieduto dal Prof. Paolo Maddalena, già vice-presidente della Corte Costituzionale, abbiamo elaborato proposte, incontrato i Governi. Il debito non contratto dai napoletani non lo devono pagare le vittime che vanno sostenute e magari risarcite e non ulteriormente vessate.

La risposta è stata un silenzio assordante

Il silenzio colpevole e complice dei governi.

Oggi leggo che il Sindaco Gaetano Manfredi riconosce la fondatezza di quella nostra lotta. Eppure il Governo del quale era ministro, sostenuto dai partiti che oggi rappresentano il governo della città, nulla fece quando la città e la nostra giunta e maggioranza si ribellava con coraggio al debito ingiusto per migliorare la città e le condizioni di vita dei napoletani. Ci hanno imposto di tenere le tasse più alte. Non intervennero con coscienza e volontà, con colpa grave, probabilmente anche con dolo. Questo accade quando c’è chi piega le istituzioni ad interessi politici. La differenza tra il politico statista ed il politicante è questa: Il primo pensa agli interessi pubblici a prescindere dall’interesse di parte, il secondo pensa solo ai suoi interessi e a colpire l’avversario, anche a costo di danneggiare l’interesse pubblico.

Oggi, però, sono sinceramente soddisfatto che Manfredi, una volta divenuto Sindaco, riconosca che avevamo ragione. Noi abbiamo lottato per la città, non per noi!



