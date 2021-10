De Magistris: “Passammo dalla città dei rifiuti alla città dei turisti”

Nel rendiconto politico non tralascerò nulla, abbiate pazienza e non scrivetemi subito perché questo e perché non quest’altro. Scriverò tutto, un poco alla volta, con calma e tempo. Solo fatti. Su cui chi ha testa si potrà costruire opinioni.

Nelle foto osservate prima la Napoli che trovai quando divenni Sindaco nel 2011, sommersa dai rifiuti. La puzza nell’olfatto di tutti i cittadini. L’odore nauseabondo impediva anche di uscire ed andare a mangiare al ristorante. Di turisti nemmeno l’ombra. L’immagine nazionale ed internazionale distrutta. Napoli cancellata dalle rotte del turismo. Le persone sfiduciate camminavano con il capo chino e non credevano nel riscatto.

Nell’altra fotografia vedete la Napoli con un fiume di turisti alla fine del nostro mandato.

Negli ultimi sette anni, pandemia mondiale esclusa

Napoli ha raggiunto numeri turistici eccezionali, senza precedenti. Tra le prime città al mondo cliccate sui social, prima in Italia per crescita turistico-culturale, primo set cinematografico all’aperto. Migliaia e migliaia di attività economiche nate; migliaia e migliaia di posti di lavoro; economia circolare in forte espansione; immagine nazionale ed internazionale molto forte. Togliere montagne di rifiuti da terra è stata un’impresa durissima e difficilissima. Abbiamo dovuto scassare un sistema criminale e senza soldi e con pochi uomini risolvere quella che era un’emergenza nazionale.

La concretezza e la visione turistica e culturale non è dovuta al caso ma ad un lavoro politico ed amministrativo preciso e tenace ed alla volontà e capacità di tantissimi napoletani.

Siamo passati dalla

città dei rifiuti alla città della cultura e del turismo.

Per ora mi fermo qui. In pillola narrativa un primo fatto. Arrivederci, al prossimo racconto.



