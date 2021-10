Laurenzano, PaP: “La priorità per il paese? Aumentare gli stipendi di sindaci e assessori”

La priorità per il paese?

Aumentare gli stipendi di sindaci e assessori.

Aumenti che vanno dal 33% per comuni sotto i 3.000 abitanti al 160% per i capoluoghi sotto i 50.000.

Segnale di restaurazione

Pur avendo un impatto finanziario molto modesto questo è un provvedimento altamente simbolico.

È il segnale che la restaurazione è in atto che una stagione come quella del cosiddetto populismo, del voto antisistema è da considerarsi archiviata.

Il Movimento Cinque Stelle che aveva interpretato il giusto desiderio di cambiamento di tante e tanti è parte integrante della #casta che ora è più forte di prima.



