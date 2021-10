Gasparri: “Gelmini? Io mi sento rappresentato da Berlusconi”

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è intervenuto nella trasmissione “Restart 264” su Cusano Italia TV.

Sulle dichiarazioni di Gelmini dopo la nomina di Barelli a capogruppo (“Non mi sento rappresentata dall’ultima stagione del berlusconismo”).

“Io mi sento rappresentato da Berlusconi, dovrebbero sentirsi rappresentati anche coloro che sono ministri grazie a Berlusconi che li ha fatti scendere in campo –ha affermato Gasparri-. Condivido la scelta di Barelli come capogruppo.

Non mi ricordo votazioni per scegliere la delegazione di governo, ognuno ha diritto di proporsi, ma dovrebbe proporsi ogni giorno anche nella militanza, nella raccolta del consenso, nella fatica politica, non basta frequentare le segreterie, bisogna frequentare le periferie, le piazze, le borgate.

Chi è ministro deve mettersi al servizio degli italiani, e lo fanno certamente i nostri ministri, ma bisogna pensare anche un po’ al partito, perché essere ministri è una condizione di impegno, di fatica, ma anche di privilegio”.

Fonte Radio Cusano Campus