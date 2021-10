Gli Avvocati per le Libertà (APL) si associano alle manifestazioni di Trieste

Gli Avvocati per le Libertà (APL), nel rammentare che la nostra Costituzione tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero (art. 21) e la possibilità di manifestarlo in luogo pubblico (art. 17) previa semplice comunicazione ed in maniera pacifica, ritengono che, in ordine alla libera e pacifica manifestazione di protesta contro l’introduzione nel nostro paese della cd. Certificazione Verde (Green Pass) per accedere sui luoghi di lavoro che si sta tenendo a Trieste, sia in atto una repressione di tali garanzie costituzionalmente stabilite che evidenzia il clima autoritario ed intollerante instauratosi nel nostro paese in maniera sempre più crescente a seguito dell’insediamento del precedente e dell’attuale governo in carica.

Attività da cessare

Sottolineando la piena condivisione della protesta in atto e ribadendo la totale incostituzionalità del decreto legge 127/2021 entrato in vigore il 15.10.2021, invitano, ancora con più forza e determinazione, il Presidente del Consiglio ed i membri del Governo a cessare tali ingiustificate attività di repressione e a ritirare, senza alcun compromesso, qualsiasi legislazione atta ad introdurre obblighi di green-pass o di vaccinazione.



