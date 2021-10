Il centrosinistra vince a Roma e Torino, il centrodestra tiene a Trieste

Vittoria netta del centrosinistra alle elezioni comunali. Tra le città più importanti, la coalizione a guida Pd elegge il proprio sindaco a Roma e Torino mentre il centrodestra si conferma a Trieste. Ma è dai centri minori, da Varese a Latina, che arrivano importanti segnali per i dem, con il segretario Letta che parla di “vittoria trionfale”. Ma a far discutere è anche il netto il calo dell’affluenza rispetto al primo turno: su scala nazionale è andato a votare il 44,25% degli aventi diritto, contro il 53,47% di quindici giorni fa.

ROMA, GUALTIERI ELETTO CON OLTRE IL 60%

“Voglio ringraziare i romani e le romane per questo risultato così significativo. Sono onorato dalla fiducia accordata e ci metterò tutto l’impegno per onorarla. Sarò il sindaco di tutti i romani e le romane, di tutta la città”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco del suo comitato dove è salito per commentare la vittoria.

TORINO, IL DEM LO RUSSO SFIORA IL 60%

Lo spoglio delle schede del ballottaggio delle comunali di Torino si avvia a conclusione e il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in netto vantaggio su Paolo Damilano. Lo Russo attualmente è forte del 59,25% dei voti, mentre Paolo Damilano si ferma al 40,75%.

TRIESTE, IL CENTRODESTRA TIENE: CONFERMATO SINDACO USCENTE DIPIAZZA

Il sindaco uscente di Trieste Roberto Dipiazza ha vinto il ballottaggio. Si è concluso lo spoglio nel capoluogo triestino: i risultati definitivi danno Dipiazza, esponente del centrodestra, al 51,29%. Si ferma invece al 48,71% lo sfidante di centrosinistra Francesco Russo.

Fonte1: agenzia Dire





var url205207 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=205207”;

var snippet205207 = httpGetSync(url205207);

document.write(snippet205207);