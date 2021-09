Elezioni Roma 2021, sarà Malara il capolista di FDI nel Municipio X

Pietro Malara, in una nota rilasciata oggi, ha comunicato che sarà il capolista per il decimo municipio di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Con la garanzia di un impegno ancora più intenso e appassionato, mi onoro di assumere il ruolo di Capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative del X Municipio. Ringrazio il partito per la stima dimostrata e per la fiducia che mi è stata accordata, a riconoscimento di un lavoro costante portato avanti in questi anni sempre con lealtà e coerenza. Sarà un ulteriore stimolo a dare continuità a quanto di buono fatto dai banchi dell’opposizione e all’interno della Commissione Trasparenza.

Noi tutti cittadini romani abbiamo assistito a un quinquennio di amministrazione “tossica” che ha letteralmente prostrato la città. E’ venuto il momento di riprendere in mano le sorti di questo stupendo territorio, mortificato da tanta incapacità e improvvisazione.

Insieme a tutti coloro che, come me, amano in modo viscerale il mare di Roma e il suo entroterra, intendo portare sempre più in alto Fratelli d’Italia, seguendo il nostro grande leader Giorgia Meloni. L’obiettivo è sostenere fortemente la coalizione di centro-destra al fine di riportare un po’ di sana politica e di buona amministrazione, sempre a servizio dei cittadini.