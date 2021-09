Fiumicino, Antonelli: “Orgogliosi nel premio del Singita”

“Lo stabilimento Singita di Fregene ha ricevuto il premio come miglior stabilimento balneare del 2021 assegnato dalla giuria di esperti del premio Best Beach istituito dal portale Mondo Balneare”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

La soddisfazione dell’Antonelli

“Alla sesta edizione del premio hanno partecipato centinaia di stabilimenti di tutta Italia – spiega Antonelli – tra i quali il nostro Singita è risultato il migliore. Un riconoscimento alla qualità e alla professionalità dei gestori dello stabilimento che da anni è rinomato e meta gettonatissima del litorale romano. Non a caso, al Singita è andato anche il premio come “Best beach bar” assegnato dagli utenti del portale”.

“Siamo orgogliosi che questo riconoscimento sia arrivato ad un’attività del nostro territorio – commenta l’assessora – sul quale gli operatori hanno fatto grandi sforzi per affrontare questo periodo così difficile anche dal punto di vista economico. E la motivazione del premio sottolinea anche questo aspetto sottolineando come il Singita sia riuscito “anche a reinventarsi in questo complesso periodo pandemico, senza snaturarsi”. Una certificazione importante dell’impegno profuso specialmente durante le due ultime stagioni”.

“Ai gestori e a tutte le persone che lavorano al Singita Miracle Beach le mie congratulazioni a nome di tutta l’amministrazione” conclude Antonelli.