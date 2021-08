Roma, Pezzella: “Ristrutturare l’intera rete trasporti totalmente inefficiente”

“Tra le tante inefficienze della giunta raggi sicuramente il tema trasporti merita un’attenzione a parte”dichiara Massimo Pezzella già commissario del parco di Veio.

“Pensiamo ai 200 mezzi che sono andati a fuoco o che hanno avuto problemi di meccanica, alle corse saltate, a quante volte inattuali era covid la gente è stata costretta a viaggiare ammassata perché non c’erano abbastanza vetture idonea per coprire il percorso o pensiamo a quanti passeggeri ad oggi non pagano il biglietto quindi di conseguenza non viene garantita la manutenzione degli stessi mezzi.

La giunta Raggi ha veramente raggiunto l’apice di inefficienza con il mezzo pubblico che uno dei fondamentali diritti del cittadino romano che spostandosi con esso grava di meno sul traffico cittadino. Noi dobbiamo ristrutturare completamente dopo il 4 ottobre la rete dei trasporti pubblici aumentando anche le linee della metro, cercando di garantire la mobilità e dando la comunità il cittadino di raggiungere esempio da Roma Nord a Roma Sud in breve tempo senza dover prendere il proprio mezzo garantendo così, un minore impatto ambientale. Noi siamo per una città vivibile e fruibile per renderla eco-sostenibile con mezzi pubblici elettrici e che il distanziamento specialmente adesso con l’inizio delle scuole.

Penso che sia opportuno creare accordi con società ti possono affittare mezzi privati affinché vengano garantite soprattutto le tratte che portano alle scuole pubbliche. Il bigliettaio è fondamentale sugli autobus per assicurarsi che tutti paghino il biglietto in quanto garantiscono anche la diretta manutenzione dei mezzi e delle fermate stesse, portando con questa nuova figura circa un migliaio di posti stimati di lavoro e a suo tempo una maggiore sicurezza per i conducenti soprattutto in orari serali”

Così conclude Massimo Pezzella.