Ostia: Picca (Lega): “Su via Forni patetico rimpallo fra Raggi e Municipio X”

“Stamane (ieri cit. redazione) abbiamo incontrato le tre famiglie di via Forni di Ostia che hanno perso la propria casa a seguito di un incendio avvenuto circa un mese fa. Da quel giorno attendono ancora una risposta dall’amministrazione del Municipio X che rimpalla, pateticamente, responsabilità e competenze al Campidoglio”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

La musica non cambia

“La musica non cambia, perché sempre di 5 Stelle si tratta e i cittadini rimangono in attesa di una ricollocazione mentre i residenti che ancora lì vi abitano aspettano tutt’ora la bonifica dell’area, nonostante la richiesta dell’intervento presentata dalla Lega e firmata sia dalle opposizioni che dalla maggioranza”.

“Una bonifica necessaria altrimenti quando arriverà la stagione delle piogge gli inquilini dovranno fare i conti anche con questo problema.

Giovedì saremo al fianco delle famiglie che scenderanno in piazza per una manifestazione per denunciare la latitanza della sindaca Raggi e del Municipio X”.