Affidamento casa rifugio di Maccarese, Picca: “È la prima volta che si procede ad una gara aperta a tutti gli operatori”

“L’affidamento sia per la gestione della casa anti rifugio, sia per il centro anti violenza, avverrà attraverso una procedura aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma nazionale degli acquisti e della pubblica amministrazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a garanzia della massima trasparenza. – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, alla luce dei provvedimenti determinazione n.6924 del 2023 e n. 6812 del 2023, pubblicati nell’Albo Pretorio.

Smentiamo categoricamente quanto dichiarato dall’opposizione

“Smentiamo categoricamente quanto dichiarato dall’opposizione poiché il criterio utilizzato, in base al quale si danno 80 punti all’offerta tecnica e solo 20 a quella economica, mira a garantire la qualità del servizio nella massima trasparenza degli affidamenti. – prosegue – Consiglio a tutti coloro che ricoprono incarichi politici e ruoli di responsabilità, di svolgere le loro funzioni con scienza e coscienza e di approfondire i temi trattati, soprattutto rispetto a provvedimenti dedicati alle categorie più fragili e che non devono divenire oggetto di strumentalizzazione politica “. conclude l’Assessore in risposta alle dichiarazioni diffuse, attraverso comunicato stampa, dalla Consigliera regionale del PD, Michela Califano, il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Ezio Di Genesio Pagliuca e la Consigliera del Partito Democratico, Erica Antonelli.