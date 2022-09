Spin-Time, Picca (Lega): “Gualtieri chiude gli occhi su abusivi mentre famiglie romane non sanno come pagare la luce”

“Lo striscione che campeggia fuori dal palazzone, tra via di Santa Croce in Gerusalemme e via Statilia, che recita ‘nessuno si salva da solo’ la dice lunga. Una storia ben nota quella dello Spin-Time di Roma, spazio nell’ex edificio Inpdap oggi passato a privati e occupato illegalmente da circa 200 persone che, in barba alla legge, continuano a non pagare le utenze ma in compenso organizzano feste, party, ristorazione e corsi di yoga, come riporta oggi un articolo pubblicato su Il Tempo.

Una morosità che avanza

Una morosità che avanza, con il rischio che la proprietà chieda anche i danni al Comune. Un’occupazione che attende ancora di essere sgomberata ma che, di fatto, è molto apprezzata dalla sinistra e dal sindaco di Roma che in campagna elettorale ci tenne anche un dibattito. Mentre Gualtieri chiude gli occhi sulla vergognosa illegalità dello Spin-Time, migliaia di famiglie romane non riescono a pagare le bollette della luce”. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le Elezioni politiche 2022.