Energia, Picca (Lega): “Partiti raccolgano appello di Salvini, urgente il decreto su caro bollette”

“Bene ha fatto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rilanciare nuovamente l’appello per stoppare il caro bollette. Siamo di fronte ad un’emergenza nazionale, gli aumenti di luce e gas stanno strozzando imprese e famiglie.

È necessario fare presto

È necessario fare presto e mentre l’Europa ha deciso che se ne occuperà tra due mesi, il governo in carica deve intervenire subito con un decreto di 30 miliardi per fermare i rincari. Auspichiamo che gli altri partiti raccolgano l’appello della Lega”. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le Elezioni politiche 2022.