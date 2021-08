Ibra non sarebbe forse ora di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo?

La precaria condizione fisica dello svedese ormai sa di sentenza

Forse rientrerà alla terza giornata di campionato, anche perché le prime due le salterà di sicuro viste le sue condizioni fisiche alquanto precarie. Forse. Quando di mezzo c’è il non più giovanissimo Ibra nulla è scontato, nemmeno il fatto che quest’anno per lui potrebbe essere l’ultimo anno di calcio giocato. Sì perché il 39enne svedese non è più in grado di reggere i ritmi di questo pallone moderno, dove si scende in campo sempre e dove non ci si ferma mai. Già il fatto di non aver potuto partecipare a Euro 2020 causa infortunio è un campanello d’allarme serio che il Milan e i milanisti dovrebbero prendere in considerazione per il futuro prossimo. Ok che Giroud è sbarcato a Milano per tamponare le tante assenze di Ibracadabra, ma è ora di guardare più in là. Detto brutalmente, sullo svedese non si potrà più contare, probabilmente nemmeno nel corso della stagione 2021-2022, importantissima per il Diavolo visto che giocherà in Champions League. Dite che stiamo esagerando? Vi diciamo solo che stando all’attuale bollettino medico di Zlatan, è facile che il francese ex Chelsea sia lui a interpretare praticare sempre il ruolo di unica punta là davanti. Scusate se è poco! E non è poco nemmeno l’errore che abbiamo commesso un po’ tutti noi, quando pensavamo che Ibra fosse un calciatore immortale. Non lo è neanche lui, purtroppo per il Milan. Certo avere in squadra un uomo carismatico come il numero 11 può fare la differenza all’interno dello spogliatoio, ma non lo farà sul terreno di gioco. Ecco perché a nostro avviso l’ex attaccante di Juventus e Inter dovrebbe considerare seriamente il fatto di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Per una volta questo “guerriero senza paura” dovrebbe lasciare da parte l’orgoglio e uscire di scena nel migliore dei modi possibili. Trascinarsi fisicamente fino ai 40 anni, per sedersi in panchina se va bene, non è da lui, e non è questo il fine carriera che gli auguriamo.

Un calciatore unico

Al di là di quel che sarà di Ibra quest’anno, sportivamente parlando si intende, è giusto già oggi parlare di lui al passato, perché i pazzeschi colpi di prestigio che gli abbiamo visto fare non torneranno mai più. Lo svedese è stato un calciatore unico, poiché devastante fisicamente e capace di segnare in tutti i modi possibili e soprattutto impossibili – indimenticabile il suo goal durante Inter-Bologna realizzato grazie a una mossa di taekwondo. E non è tutto: Ibra è stato uno dei pochissimi giocatori che negli ultimi due decenni ha saputo come fare reparto da solo, determinando con le sue magie partite che sembravano segnate e che gli scommettitori erano certi di azzeccare approfittando dei più interessanti bonus scommesse messi a loro disposizione. Le sue abilità nel proteggere palla e nell’imbeccare i compagni liberi sono state le sue specialità, molto apprezzate dai tifosi presenti allo stadio pronti a strofinarsi gli occhi davanti a tali meraviglie. Come biasimarli: quando Zlatan era al top non ce ne era quasi per nessuno, tranne che per i mostri sacri Messi e Cristiano Ronaldo. Ma loro in fondo sono sempre stati due marziani.

Un carattere non facile

Ibra avrebbe potuto essere ancor più fenomenale, se il carattere gli fosse venuto in soccorso. Detto altrimenti, se lo svedese in più occasioni avesse evitato lo scontro, e qualche volta la rissa, a quest’ora lo avremmo messo sullo stesso piano del campione del PSG e di quello della Juventus. Il suo innervosirsi e il suo confrontarsi in modo decisamente rude con i difensori che osano mettersi sul suo cammino ne hanno oscurato molte prestazioni. Un vero peccato, perché il carattere forte può trasformarsi in un’arma in più per un attaccante, ma non nel caso di Zlatan. Nessuno è perfetto si dirà, e giustamente: Ibra è e rimarrà per sempre Ibra proprio perché è stato diavolo e acqua santa allo stesso tempo. Se poi lascerà alla fine della prossima stagione questo ancora non lo sappiamo. Nel dubbio lui intanto osserva come si sta comportando il suo Milan quest’estate.