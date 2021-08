Il regalo perfetto per qualsiasi occasione: arrivano le nuove carte e codici prepagati DAZN

DAZN si prepara alla nuova stagione di sport con una novità per tutti gli appassionati. Già dall’1 agosto, nei principali negozi di elettronica (tra cui Unieuro, MediaWorld, Euronics, Gamestop), supermercati (tra cui Esselunga e Carrefour) ma anche nei tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis, i tifosi potranno trovare le nuovissime carte e codici prepagati DAZN disponibili nelle versioni da 1 mese (€ 29,99), 3 mesi (€ 79,90 anziché € 89,97) e 6 mesi (€ 149,90 anziché € 179,94 ).

I DAZN Coach

Inoltre, tutti i weekend a partire dal 20 agosto e fino al 26 settembre, all’interno dei maggiori punti vendita Unieuro i clienti potranno trovare a loro disposizione i DAZN Coach, un team di persone che forniranno supporto e informazioni per attivare l’abbonamento alla piattaforma di streaming.

Acquistando le carte e i codici DAZN, gli appassionati potranno seguire i loro sport preferiti, senza senza dover utilizzare la propria carta di credito o altri metodi di pagamento online.

Le trasmissioni

A partire da questa stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e la Serie BKT. A queste si aggiungono tutta l’Europa League e il meglio della Conference League, LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Infine, dal 2021 al 2025, su DAZN anche la UEFA Women’s Champions League.

Completa l’offerta un ampio catalogo multisport con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, CEV Champions League di pallavolo, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.

Per attivare le carte o codici prepagati è sufficiente recarsi alla pagina www.dazn.com/redeem, inserire il codice riportato dietro la carta o sullo scontrino e seguire le istruzioni.