Pay-tv. Operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria

Bene per il Codacons l’operazione contro la pirateria nel settore delle pay-tv, con la Guardia di Finanza che avviato perquisizioni e sequestri contro la diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento.

“Rivolgiamo un plauso alle Fiamme Gialle per l’importante operazione a tutela della legalità e degli utenti onesti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il fenomeno della pirateria nel mondo delle pay-tv va avanti da anni e coinvolge più di 5 milioni di italiani. Oltre a rappresentare una forma di illegalità, la pirateria porta ad un ingiusto incremento delle tariffe a carico di chi si abbona in modo regolare alle tv a pagamento”.

In base alle stime del Codacons, infatti, la forte diffusione di piattaforme che consentono di vedere gratuitamente le pay-tv, ha effetti fino al +10% sui prezzi degli abbonamenti televisivi, a discapito di tutti gli utenti che in modo regolare acquistano pacchetti legati alle tv a pagamento.