Rusconi: “Green pass: le Regioni dicano alle scuole chi ne ha diritto e chi no”

“L’auspicio è che la Regione Lazio e l’assessorato competente, che possiedono i dati dei cittadini, dicano alle scuole chi abbia diritto al green pass e chi no”. Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio e preside del Liceo Scientifico Biomedico Roma Aventino, ai microfoni di iNews24.it, richiama le istituzioni regionali alla collaborazione.

Le parole di Mario Rusconi

“Speriamo che non debbano essere le scuole a verificare il green pass, visto che sono già oberate dal punto di vista amministrativo. Teniamo presente – continua – che in alcuni istituti mancano ancora sia gli impiegati che i direttori amministrativi”.

Il nuovo decreto prevede l’obbligo del green pass per docenti e personale scolastico. Dopo cinque giorni di assenza, potrebbero essere sospesi anche senza stipendio. Anche questo punto, secondo Rusconi, potrebbe causare problemi organizzativi: “Se un operatore scolastico continua a non presentare il green pass, rischia di diventare un problema. Il decreto legge è molto generico e ci aspettiamo regole ben precise. Ma soprattutto che non si faccia, come nei mesi scorsi, uno scaricabarile. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità”.

Sul tema del distanziamento

“Sembra che i ragazzi potranno stare in aula anche non distanziati, purché abbiano le mascherine. Questo dimostra il fallimento delle politiche della scuola negli ultimi trent’anni, che la pandemia ha riportato a galla. Non sono stati fatti aggiustamenti necessari e non ci sono le aule. Non si sa dove mettere gli studenti”.

Fonte iNews24.it