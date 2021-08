Lezzi: “È ormai chiaro che la Cartabia è una ministra con l’interruttore azionato da qualcuno altro”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Prendersela con la Cartabia è come attaccare la Croce Rossa. È ormai chiaro che è una ministra con l’interruttore azionato da qualcuno altro.

Per salvarsi la faccia e quel minimo di dignità che resta ad una emerita Presidente della Corte Costituzionale che mente in Parlamento dovrebbe solo dimettersi.

È altrettanto facile attribuire ai soli bracci armati di Berlusconi e Salvini, quali sono Ghedini, Sisto e Bongiorno, le esclusive responsabilità del regalo fatto ai colletti bianchi con la riforma Cartabia che esclude dal regime speciale e anche da quello meno speciale previsto per i reati di mafia tutte quelle imputazioni per corruzione, concussione e corruzione in atti giudiziari. Insomma tutti i reati contro la pubblica amministrazione.