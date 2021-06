Turismo, cercansi bagnini

Mentre il turismo italiano cerca di ripartire, a mettere i bastoni tra le ruote della ripresa del settore balneario è la mancanza di lavoratori stagionali e in particolare di bagnini. Lo ha confermato Giuseppe Marino, presidente della Società nazionale di salvamento, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Le parole di Marino

“I bagnini ci sono e sono formati, credo che il problema sia legato al fatto che non esiste un ente che faccia incontrare la domanda e l’offerta –ha spiegato Marino-. Questi ragazzi non sanno dove andare a cercare, non vengono contattati. L’inefficienza dei centri per l’impiego si riverbera anche sul settore turistico. Tutti gli altri anni le cose si sono sistemate con il tempo, il fenomeno è più di inizio periodo, poi va normalizzandosi”.

Fonte Radio Cusano Campus