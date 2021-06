Roma, rifiuti, Valeriani: “Raggi, accuse alla regione surreali, pulisca la città”

“Solo pochi giorni fa, grazie al sostegno della Regione, sono stati attivati nuovi accordi con diversi operatori in cinque regioni italiane per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di Roma, che ha permesso di mettere in sicurezza la capitale del Paese per i prossimi sei mesi. Ora il problema è il decoro e la pulizia della città: una situazione di degrado frutto dell’inefficienza gestionale dell’Ama e dell’incapacità amministrativa del Campidoglio” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.

La riconoscenza è un sentimento difficile da esternare

“Comprendiamo che la riconoscenza è un sentimento difficile da esternare, soprattutto in campagna elettorale, ma le accuse alla Regione da parte della sindaca sono veramente surreali”.

“In cinque anni di mandato – aggiunge Valeriani – la Giunta Raggi non ha realizzato un solo nuovo impianto, la raccolta differenziata è rimasta bloccata, il servizio porta a porta è stato ridotto e l’Ama ha cambiato 7 amministratori in cinque anni, generando una crisi organizzativa dell’azienda. E con le riaperture tutte le criticità nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia della città sono aumentate. Eppure per provare a nascondere il proprio fallimento – conclude l’assessore regionale – la sindaca Raggi non riesce a fare di meglio che scaricare le sue responsabilità su qualcun’altro”.