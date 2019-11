Assessore Fabiano: “Sui rifiuti occorrono soluzioni da parte di tutti”

L’emergenza rifiuti è ormai arrivata ad un punto di non ritorno: o si trovano soluzioni immediate o la città sarà coperta da montagne di immondizia e si arriverà al collasso.

L’atteggiamento di tutte le istituzioni che hanno competenza sulla materia è attualmente quello di scaricare le responsabilità sugli altri. Si o no all’utilizzo della discariche di Colleferro e Falcognana, possibile utilizzo di cave dismesse, sì o no a nuove discariche in città, trattative interrotte, cortei di Sindaca e minisindaci.

All’emergenza si aggiunge paralisi amministrativa. Roma necessita di un piano industriale e di un nuovo contratto di servizio e non può essere ostaggio di rifiuti, di approcci ideologici e di palliativi e di ricatti politici. Ha bisogno di un azzeramento drastico, radicale e risolutore. In questa fase occorre essere concreti e credibili e togliere i rifiuti dalle strade.