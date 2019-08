In una nota Luigina Chirizzi e Marcello Ribera, Consiglieri del partito democratico del Municipio Roma XV parlano delle decisioni approvate nella seduta di Consiglio straordinario sul trasbordo e la gestione dei rifiuti in XV Municipio.

Nell’ambito della seduta di Consiglio straordinario sul trasbordo e la gestione dei rifiuti in XV

Municipio, l’aula ha approvato all’unanimità il documento presentato dal gruppo del partito

democratico. Oltre a esprimere la netta contrarietà al sito per il trasbordo dei rifiuti di via

Gemona del Friuli nel quartiere di Labaro, abbiamo chiesto all’amministrazione di avviare

la ricerca di siti alternativi a partire dalla valutazione di alcune aree a ridosso del GRA.

Inoltre, per superare l’approccio emergenziale e ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati,

nel documento si chiede all’amministrazione di iniziare ad avviare in maniera progressiva

l’estensione della raccolta differenziata porta a porta includendo il quartiere de La

Giustiniana per l’asse Cassia e Labaro per l’asse Flaminia.

Ringraziamo gli altri gruppi politici per aver sottoscritto e votato favorevolmente tutte le proposte

contenute nel documento che, a seguito dell’approvazione all’unanimità, è divenuto patrimonio e

indirizzo di tutto il XV Municipio. Riteniamo che l’Amministrazione capitolina debba ascoltare il

Consiglio municipale e l’intero territorio, non è possibile procedere senza condivisione e confronto

cercando di imporre scelte che avrebbero ricadute negative sui nostri quartieri e sulla popolazione

residente. L’emergenza rifiuti si risolve con una chiara pianificazione e con la partecipazione degli

organismi territoriali.