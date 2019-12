Rifiuti Roma, Rossi, UGL: “Situazione imbarazzante per il M5S”

“Ieri, in Campidoglio, si è svolta un’assemblea capitolina sulle discariche e la gestione dei rifiuti nella Capitale. La situazione è imbarazzante per il Movimento 5 Stelle che non ha saputo amministrare la città ed è arrivato a scusarsi con i romani tramite la capogruppo al Campidoglio”.

È quanto dichiara, in una nota, Ermenegildo Rossi, Segretario Ugl Roma e Provincia.

“E’ impensabile, anche lontanamente, il posizionamento della nuova discarica, in quella porzione di Agro Romano Meridionale, per Roma”

“Identificativa – aggiunge – la risoluzione per il posizionamento della discarica Rsu a Roma, nel sito di Falcognana. La discarica di Falcognana è prima nella classifica delineata dalla trattativa Campidoglio-Regione Lazio per la nuova Rsu (trattamento di rifiuti solidi urbana) della Capitale. Sito che ora come ora tratta il materiale ‘fluff’ e dista circa 4 chilometri dall’aeroporto di Ciampino.

E’ impensabile, anche lontanamente, il posizionamento della nuova discarica, in quella porzione di Agro Romano Meridionale, per Roma. Oltre alla insostenibile e vergognosa gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione, che è ormai paradossale, ci preoccupa la sicurezza del trasporto aereo, compromessa per via del fenomeno dello ‘bird strike’. I rifiuti presenti nella discarica, infatti, sarebbero indifferenziati e rappresenterebbero nutrimento per i volatili.

Nel comunicato stampa n. 76/2013 dell’ENAC

Rimaniamo basiti che non si siano resi conto che nel 2013 l’Enac, nel comunicato stampa n. 76/2013, scriveva: ‘Per questo motivo, e senza entrare nel merito di scelte che non gli competono, l’Enac chiede di essere informato, ricordando che il proprio parere è vincolante’. Secondo l’articolo 707 del Codice di navigazione, l’ente in questione ha la responsabilità di individuare le zone in cui porre vincoli in termini di sicurezza. Sempre nella seduta capitolina, rimaniamo sconvolti dall’astensione del Pd su Falcognana, in quanto i consiglieri dovrebbero conoscere perfettamente quello dichiarato dell’Enac nel 2013, quindi ci aspettavamo una votazione contraria. Falcognana è l’esempio del fallimento politico, data da superficialità e inadempienze, sul piano dei rifiuti.

Non possiamo tollerare che i cittadini vengano trattati in questo modo, non possiamo accettare l’apertura di una discarica a Falcognana, in barba ai principi più sani di buonsenso, oltre che di legittimità. Serve un piano d’investimento duraturo sul piano dei rifiuti romani, non palliativi a campione che nulla risolvono”.