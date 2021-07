Fiumicino, Montino: “Rifiuti: appello a sindaci e amministratori della provincia romana”

“Faccio un appello a tutti i sindaci e amministratori locali dei Comuni della Provincia di Roma affinché partecipino numerosi insieme a me, muniti di fascia tricolore, oggi pomeriggio alle 17 nella Piazza del Campidoglio al presidio per dire no alla riapertura della discarica di Albano da parte della sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino e Presidente della Consulta dei sindaci e degli amministratori del Partito democratico della Città metropolitana di Roma Esterino Montino.

Le parole di Montino

“Come ho ribadito più volte – aggiunge Montino – i Comuni della Provincia non possono e non devono diventare il luogo dove la Capitale d’Italia va a buttare i propri rifiuti. Al di là del fatto che una scelta del genere sia inaccettabile per chi vive in questi territori, è anche contro la legge.

Comuni come Fiumicino, che ha superato la soglia dell’80% di raccolta differenziata, ma così tanti altri Comuni limitrofi, non può accettare di vedersi recapitare da Roma Capitale la propria spazzatura, quando l’Amministrazione Raggi non è stata in grado di far crescere il proprio livello di differenziata, già bassissimo per una metropoli come Roma, se non di un paio di punti percentuali in cinque anni.

Per questo oggi saremo tutti insieme in Campidoglio per dire basta a questo scempio, è ora che Roma faccia sul serio”.