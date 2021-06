Scanzi: “Siamo alla follia, solidarietà a Report”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

I fatti come li ha riportati Leonardo Cecchi: “Il 28 ottobre 2020 Ranucci e la sua redazione hanno fatto un servizio sull’avvocato Mascetti, vicinissimo da anni alla Lega e a Fontana. Il servizio verteva sul sistema di potere leghista in Lombardia, con nomine e contro-nomine. Ed emerse che Savoini, quello coinvolto nella compravendita di petrolio con la Russia che avrebbe dovuto portare 60 milioni alla Lega, si incontrò con Mascetti nella sua associazione”.

E oggi che succede? Succede che il Tar del Lazio ha chiesto alla Rai e a Ranucci di rivelare quelle fonti.

Una roba che non esiste in cielo e in terra. Qualcosa di profondamente incostituzionale, nonché un colpo al cuore alla libertà di stampa. E un precedente pericolosissimo.

Ma stiamo scherzando? Questo paese sta impazzendo. E al contempo morendo.