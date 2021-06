De Magistris: “Salvini vuota presenza, la Calabria non ha bisogno di lui”

“La Calabria non ha bisogno di Salvini, un razzista che ha fatto la sua fortuna politica insultando i meridionali per poi costruirsi, anche su scandali vari, una fortuna politica. Da sindaco di Napoli, pur tra tante difficoltà e problemi, ho portato la città dai rifiuti al primo piano – per colpa anche di persone di cui si circonda – a città prima per crescita culturale e turistica. Salvini danneggia, anche solo con la sua vuota presenza, l’immagine di una regione che ha bisogno di onestà, competenza, bellezza, dignità e cura, non di propaganda squallida di chi ci ha sempre trattato con disgusto come terroni”.



var url180030 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=180030”;

var snippet180030 = httpGetSync(url180030);

document.write(snippet180030);