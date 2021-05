Protesta centri commerciali, Ravecca: “Accanimento inspiegabile contro le nostre attività

Alessandro Ravecca, presidente di Federfranchising (Confesercenti), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla protesta dei centri commerciali contro la chiusura nei weekend

“Una protesta silenziosa, pacifica, per richiamare l’attenzione sul settore dei centri commerciali che rischia veramente tanto in questo momento, sono in difficoltà sia i gestori sia i conduttori di queste attività. C’è un accanimento inspiegabile contro i centri commerciali, non si capisce perché un collega possa lavorare in un negozio del centro storico mentre non si possa lavorare nei weekend nei centri commerciali dove i controlli sono rigorosi, c’è la misurazione della temperatura all’ingresso.

Ristori? Se ci chiudono devono essere in grado di pagarci. In Francia un bar che fattura 500mila euro prende 10mila euro al mese, un bar italiano ne ha presi 12mila in tutto l’anno. Noi comunque vogliamo lavorare, in sicurezza ovviamente, ma vogliamo farlo. Non c’è mai stato nessun focolaio in un centro commerciale ad oggi, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Un 40% del fatturato deriva dal sabato e la domenica. Concentrare gli acquisti in 5 giorni anziché in 7 va contro la logica del legislatore di evitare assembramenti. Si poteva benissimo aprire 7 giorni su 7 controllando gli ingressi”.

Fonte: Radio Cusano Campus