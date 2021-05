Scanzi: “Grande Casellati”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Dopo le polemiche sui voli di Stato, la Serbelloni Mazzanti Vien Dal Senato ha palesemente compreso che il suo agire era moralmente discutibile. E infatti, lo scorso lunedì 3 maggio, dopo le polemiche, cosa ha fatto? Semplice: quello che faceva prima. Ha usato il volo di Stato per tornare a Roma da Padova. Come nulla fosse.

In un anno la Casellati ha usufruito 128 volte dei voli di Stato. L’intero governo, nello stesso periodo, 142.

Idolo Casellati. Come disse quel tale: Ci pisciano in testa e poi ci dicono che piove.