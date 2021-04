Bentivogli: “Un errore dare la governance degli Its alle università”

Marco Bentivogli, ex segretario della Fim Cisl, oggi coordinatore dell’associazione Base Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul tema degli Its nel Recovery plan

“Ci sono tre Italie in questo momento: una composta in attesa delle istruzioni governative, un’altra si rimbocca le maniche e fa di tutto, poi c’è una terza Italia che distrugge e smonta ciò che funziona che lavora per lo status quo. Due cose fondamentalmente hanno funzionato nel lavoro e nelle competenze: il primo è l’alternanza scuola-lavoro, il secondo sono gli Its, scuole che si fanno dopo le medie superiori.

L’Ocse ci dice: come mai se in Italia avete inventato una cosa che funziona per trovare lavoro solo il 2% degli studenti frequenta questi istituti? In Germania sono 940mila gli studenti di queste scuole, anche in Francia si punta molto su queste scuole che servono al lavoro del futuro: industria 4.0, la programmazione in coding, ecc…

Questi Its funzionano proprio perché non sono né università né formazione professionale, sono scuole particolari in cui la gestione viene assegnata ad una fondazione e il 70% dei docenti è composto da persone che vengono proprio dal mondo del lavoro.

Ora con il Recovery Plan le università ottengono la governance degli its, questo è un errore. Se io fossi il Presidente del Consiglio la prima cosa che farei sarebbe collegare il biennio Its all’apprendistato”.

Fonte Radio Cusano Campus