Scanzi: “Questa è meravigliosa. Infatti riguarda Fratelli d’Italia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

L’esimia congrega capitanata da Donna Giorgia si sta vantando di avere raccolto più di 100mila firme contro Speranza. Bravi (si fa per dire). Ma è vero? No. O meglio: non esattamente.

Come ha raccontato ieri il Fatto, con un semplice trucchetto la stessa persona può firmare la petizione quante volte vuole con lo stesso indirizzo email, perché la piattaforma non è predisposta per verificare.

Ogni utente può firmare la petizione con più indirizzi email diversi e lo stesso computer (non c’è controllo sull’indirizzo Ip) ma soprattutto, con un piccolo stratagemma, può sottoscrivere la petizione quante volte vuole usando la stessa casella di posta.

Non c’è niente da fare: se non fanno i cazzari, non sono contenti.