Fratelli d’Italia, grande partecipazione all’incontro a Trevignano Romano con la candidata alla regione Lazio Roberta Angelilli

Grande partecipazione di cittadini per la presentazione del programma elettorale del Centro-Destra all’incontro tenutosi a Trevignano Romano, con la candidata alla Regione Lazio Roberta Angelilli.

Alla manifestazione elettorale è intervenuta una coalizione formata dai consiglieri comunali dei paesi lacustri (Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano) e da altri esponenti politici di Manziana e Campagnano Romano.

Un Centro-Destra unito, compatto, concreto

Un Centro-Destra unito, compatto, concreto, ma soprattutto vicino alle richieste e ai bisogni dei cittadini della provincia di Roma, per far capire chiaramente quali siano gli obiettivi che si vogliono realizzare una volta arrivati alla guida della Regione Lazio, per rilanciare l’economia, il turismo, la sanità, facilitando al massimo la possibilità di accedere ai servizi amministrativi, con meno burocrazia.

L’evento è stato organizzato per promuovere le candidature di Massimiliano Maselli e Roberta Angelilli nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca.

Massimiliano Maselli, più volte già consigliere alla Pisana, ha ricoperto, oltre al ruolo di Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive e della Commissione Trasparenza e Pubblicità della Regione, la presidenza del Consiglio di Amministrazione dell’agenzia regionale Sviluppo Lazio SpA e il ruolo di Consigliere di Amministrazione in Cotral.

Al Parlamento Europeo si è invece svolta prevalentemente l’attività politica di Roberta Angelilli, quattro volte eletta all’assise di Strasburgo, nella quale ha rivestito tra l’altro il ruolo di Vicepresidente dal 2009 al 2014.

Si voterà nelle giornate di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15 per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale.

L’invito è di recarsi alle urne per un cambiamento definitivo, con una politica che ascolta e una guida forte per un futuro sereno per tutti con Francesco Rocca Presidente, Roberta Angelilli e Massimiliano Maselli consiglieri Regione Lazio.