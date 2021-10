Scanzi: “Daje Giorgia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Stravolta dalla rabbia e quasi trasfigurata, oggi la Meloni è stata incalzata da Fanpage. Ne è uscita malissimo e tra poco pubblicherò il video integrale.

Meloni ha “aggredito” il giornalista chiedendo a Fanpage le 100 ore integrali di girato. Ha parlato di inchiesta a orologeria. E ha detto che quei 13 minuti di video non sono per lei sufficienti per cacciare Fidanza (“lo conosco da 20 anni”). Quindi, per la Meloni, insulti a ebrei, saluti romani e richieste di finanziamenti in nero non sono sufficienti per allontanare un dirigente.

Basterebbe anche solo questo per capire come funzioni Fratelli d’Italia.

Ma c’è di più

Quando il giornalista le chiede di condannare apologia del fascismo e razzismo, lei dice testualmente: “Non c’è spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, per antisemiti e per paranazisti”.

Attenzione, perché è una frase dentro la quale c’è tutta la “filosofia” di FdI: nella lista delle depravazioni che non fanno parte del suo partito, la Meloni si guarda bene dall’aggiungere il “fascismo”. Tutto, ma quello no: perché non può citarlo.

Non c’è spazio per razzisti, ma il fascismo è razzista. Non c’è spazio per antisemiti, ma il fascismo è antisemita. Non c’è spazio per paranazisti, ma è stato il fascismo a generare prima e sdoganare poi il nazismo.

Ne consegue che, In Fratelli d’Italia, c’è spazio eccome per il fascismo

E dunque, de facto, c’è spazio pure per razzisti, antisemiti e paranazisti. E quindi c’è spazio anche per Fidanza. Che Meloni ha imbarazzo a cacciare non tanto perché sia suo amico, ma perché in quel partito Fidanza ci sta benissimo.

Daje Giorgia!

