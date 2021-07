Scanzi: “C’è da avere paura”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Lo conoscete questo qua nella foto? No, ovviamente. Vi aiuto io: Marco Dondolini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Già dallo sguardo si capisce che è un tipo che dà del tu ad Einstein, e ad ascoltarlo ne hai conferma. Di recente il tenero Dondolini ha affermato concetti così retrogradi che in confronto Pillon sembra quasi punk.

“Le ragazzine di oggi gli shorts non li portano più all’altezza dei fianchi, ma dal fondoschiena in su. Sono tutte belle scoperte, pancia e ombelico in vista, e istigano i ragazzini, le ho sentite io personalmente, ad andare a picchiare il compagno, perché magari sono state avvicinate o è stato detto loro qualcosa. E questi abbigliamenti provocano gelosie tra ragazzi. (..) Sono queste ragazzine che istigano i ragazzi a picchiarsi»

Ci rendiamo conto? Il livello della destra italiana, troppo spesso o quasi sempre (fate voi), è semplicemente aberrante. C’è da avere paura.