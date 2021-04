Scanzi: “Genitori così meriterebbero l’ergastolo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

No, perché i genitori e il fratello l’hanno cacciata di casa e cambiato la serratura. Questi esimi intellettuali, su tutti la madre (la madre!), hanno reagito con note vocali assai affettuose: “L’altra gente ha figli normali, noi abbiamo uno schi** come te”. “Ti auguro un tumore, sei la rovina della famiglia, meglio una figlia drogata che lesbica”. “Sei uno schi**, lesbica, se ti vedo t’amm***”. Suo fratello ha minacciato di tagliarle la gola. E quando lei, in compagnia dei Carabinieri, è tornata a casa anche solo per riavere indietro i suoi vestiti, la madre ha latrato livida agli agenti: “Io non so chi sia questa persona”.

E anzi mi parrebbe perfino una soluzione per loro troppo misericordiosa.

Per come la vedo io, chi si oppone a una legge seria contro l’omotransfobia come il ddl Zan è complice dei crimini perpetrati su ragazze come Marika.

Alla quale, per quel che vale, va tutto l’affetto che mi resta, in questa vile contemporaneità satura di cinismo idiota e ignoranza criminale.