Scanzi: “Stiamo costruendo un mondo tremendo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“L’avete visto, ieri, Presadiretta?

Nulla di nuovo, per chi conosce gli allevamenti intensivi ed è diventato vegetariano anche per quello (è il mio caso), ma era davvero tutto tremendo.

Il programma ha mostrato come vivono (si fa per dire) i polli boiler. Una razza costruita in laboratorio, affinché il pulcino diventi pollo adulti macellabile in un mese o poco più. Il 90% dei polli che si mangiano a tavola provengono da quella razza”.