Scanzi: “Gilletti ha addirittura aperto il caso Scanzi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Mi dicono che ieri Giletti, nel suo programma “Non è Salvini ma sembra”, ieri ha addirittura aperto con il “caso Scanzi”. Me cojoni! Ovviamente non ho guardato nulla. Mi hanno raccontato di un Giletti scorrettissimo nel mostrare il mio video di febbraio 2020 (orrendo e per il quale ho chiesto scusa più volte, ma del tutto estraneo al tema trattato). Poi Giletti ha provato ad attaccarmi di nuovo, ma è stato respinto con perdite da Sileri e dal direttore ASL di Arezzo. Quest’ultimo ha posto la parola fine sul dibattito, spiegando quanto tutto quello che ho fatto fosse lecito e ribadendo tutto quello che avevo già detto e scritto. Al momento l’unica testata che ha pubblicato questa testimonianza definitiva è Next di Lorenzo Tosa, che ringrazio per la correttezza non comune.

Alcuni non lo faranno perché non hanno morale (ma spero abbiano soldi, perché le spese legali di solito sono alte). Altri forse mi sorprenderanno in positivo.

Mi stanno invitando tutti per “spiegare l’accaduto”. Giletti no, lui neanche ci ha provato ad invitarmi (e ha fatto bene, perché da lui non vado neanche se vaccinato).

Per gli altri: non c’è nulla da spiegare, l’ho già fatto venerdì e l’ha già fatto l’Asl di Arezzo. Evitate di telefonarmi, non ho l’anello al naso. Andrò domani sera a raccontare di nuovo tutto da Bianca su RaiTre perché è un’amica, ma poi basta.

Tutto quello che ho da dire lo dico sui miei canali social e nei programmi con cui ho la fortuna di lavorare. Alzare gratis lo share altrui è perversione di cui per fortuna sono sprovvisto.

Augh!